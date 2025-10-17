Кредитный портфель застройщиков в Сбере увеличился с начала года на 27%

Он достиг 6,7 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала 2025 года вырос на 27% до 6,7 трлн рублей. Об этом заявил в ходе конференции для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству" заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27% и достиг на 1 октября 6,7 трлн рублей", - сказал он.

По его словам, жилье занимает в корпоративном кредитном портфеле Сбера почти 25% и остается драйвером роста экономики страны. Прирост портфеля фиксируется во всех регионах: в Москве - на 25%, в Санкт-Петербурге с начала года остаток задолженности увеличился на 31%, в городах-миллионниках и сопутствующих им агломерациях в среднем - на 24%, в остальных субъектах - на 35%. "Несмотря на то, что начало года на рынке жилья отличалось умеренной активностью, с сентября еженедельно мы видим рост количества сделок - заключается порядка 40-60 кредитных договоров в неделю, что соответствует значению предыдущих лет и говорит о постепенном оживлении застройщиков", - добавил Попов.

При этом девелоперы снижают темп реализации новых проектов: с начала года застройщики запустили на 16% меньше проектов, чем за аналогичный период 2024 года, отметил Попов. Таким образом девелоперы подстраивают предложение под спрос на жилье для достижения баланса на рынке, заключил он.