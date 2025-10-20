ТАСС: самый дешевый в России деревенский дом продается в Чувашии

Его стоимость составляет 110 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Самый дешевый в России деревенский дом продается за 110 тыс. рублей в Чувашии, на втором месте - дом за 150 тыс. рублей в Челябинской области, выяснил ТАСС вместе с экспертами рынка недвижимости.

"Самый дешевый дом со статусом ИЖС продается за 110 тыс. рублей в деревне Молгачкино в Чувашии. Это одноэтажное деревянное жилье площадью 40 кв. м с печным отоплением 1955 года постройки. На участке 40 соток есть баня, скважина для воды, высажены плодовые деревья и кустарники. Коммуникации проложены по границе", - рассказал ТАСС руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов.

За 150 тыс. рублей выставлен на продажу деревянный дом площадью 53,6 кв. м в деревне Ситцева в Челябинской области. Одноэтажная постройка с тремя спальнями продается без мебели и требует ремонта. Дом построен в 1998 году, площадь участка - 14 соток.

В селе Талдан в Амурской области одноэтажный дом площадью 42 кв. м предлагается за 237 тыс. рублей. Дом 1955 года постройки частично меблирован, есть печное отопление и погреб. На участке 17 соток имеется кирпичный гараж с отоплением, есть огород с плодово-ягодными деревьями и кустарниками.

Дома в деревнях даже со статусом ИЖС в последнее время активно теряют в цене, сообщила ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. "Такие дома уже не отвечают потребностям людей, поскольку удобства могут быть на улице, отопление не всегда централизованное, а в некоторых случаях - дровяное. Если такие объекты покупают, то для последующего сноса и строительства нового благоустроенного дома. За год в некоторых регионах средняя стоимость таких домов в деревнях снизилась на 20-25%", - рассказала она.

Сумма в 100 тыс. рублей является "психологическим" уровнем, ради которой граждане готовы заниматься продажей через федеральную площадку (рассчитывая заключить сделку), полагает Попов. По его словам, цены на объекты, в которых действительно можно жить, стартуют от 700 тыс. рублей - для очень маленьких домов из бруса. Например, примерно за эту сумму в селе Большая Елань в Иркутской области продается двухэтажный дом из бруса (2024 год постройки) площадью 37 кв. м, а также в поселке Семушкино в Кировской области - одноэтажный, площадью 32 кв. м, 2010 года постройки.