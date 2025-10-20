В Москве в 2025 году аналитики ожидают максимальный за три года ввод торговых центров

Совокупный объем ввода арендопригодных площадей может составить 330,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объем ввода торговых центров в Москве в 2025 году может стать максимальным за три года и достигнуть 330,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

"Совокупный объем ввода арендопригодных торговых площадей в Москве по итогам 2025 года может составить 330,8 тыс. кв. м, что станет максимальным показателем за последние три года. С начала года в столице введено 109 тыс. кв. м в составе 10 торговых центров, что уже превысило показатель 2024 года (101,4 тыс. кв. м). До конца текущего года планируется открытие еще 16 объектов общей арендопригодной площадью около 222 тыс. кв. м. По состоянию на конец III квартала 2025 года общий объем рынка торговых центров столицы достиг 7,8 млн кв. м", - рассказали в компании.

По итогам девяти месяцев этого года самый большой объем ввода пришелся на районные торговые центры (ТЦ) - 56 тыс. кв. м, за ними следуют окружные (28,5 тыс. кв. м) и микрорайонные (24,4 тыс. кв. м) форматы. По количеству преобладают микрорайонные (пять объектов) и районные (четыре объекта) торговые центры. Доля микрорайонных и районных ТЦ по итогам января-сентября составила 50% и 40% соответственно.

Уровень вакантности в ключевых торговых центрах Москвы по итогам третьего квартала сохранился на уровне 5,2%, что говорит о стабильности и сбалансированности рынка. В этом году ожидается открытие одного торгового центра регионального формата и двух объектов окружного уровня.

"Популярность районных и микрорайонных центров остается ключевым трендом, что объясняется их близостью к потребителю и стабильным пешеходным трафиком <...> В среднесрочной перспективе интерес к малоформатным проектам сохранится, так как именно они лучше всего соответствуют текущим потребительским ожиданиям и экономическим реалиям девелоперов", - считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Несмотря на заявленные планы, часть проектов не будет реализована в установленные сроки в связи с высокой стоимостью финансирования и строительства и нестабильным спросом со стороны фэшн-операторов, считают аналитики. Ряд крупных объектов перенесен на 2026 год, включая торговые центры микрорайонных форматов в Новой Москве.