Почти 3 млн кв. м недвижимости построили в России по проектам КРТ

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по всей стране также продолжается подбор новых территорий для комплексного развития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 2,8 млн кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в РФ по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"По проектам комплексного развития территорий на сегодняшний день введено в эксплуатацию более 2,8 млн кв. м недвижимости, из которых почти 2,4 млн кв. м жилья. Всего по стране в 78 регионах в активной стадии реализации находится порядка 1,2 тыс. проектов КРТ площадью почти 24,3 тыс. га", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что градостроительный потенциал проектов КРТ в активной стадии реализации составляет почти 185 млн кв. м недвижимости, из которых 138,7 млн кв. м - жилье.

По всей стране также продолжается подбор новых территорий для комплексного развития. Сегодня в проработке находится 1 717 территорий общей площадью более 40 тыс. га. Градпотенциал этих проектов достигает 288,7 млн кв. м, из которых 214,5 млн кв. м приходится на жилые площади.

"Еще одна важная социальная задача, которую решает комплексное развитие территорий, - это переселение граждан из непригодного для жизни жилья. В настоящее время расселение ветхого и аварийного фонда по проектам КРТ ведется в 32 регионах. Почти 18,3 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия, и эта работа продолжается", - сказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает возможность сноса неаварийных многоквартирных домов региональным властям.