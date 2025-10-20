Kobaladze: в Москве частные дома в поселке художников подорожали на 53% за три года

Средняя стоимость лотов увеличилась до 523 млн рублей, цены сравнялись с элитными пентхаусами в ЦАО

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Частные жилые дома в поселке "Сокол" (поселок художников) в Москве в среднем подорожали на 53% за три года: с 341 млн рублей до 523 млн рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Kobaladze.

"В поселке художников в Северном административном округе (САО) Москвы зафиксирован резкий рост цен на дома. За три года средняя стоимость лотов увеличилась на 53 % - с 341 до 523 млн рублей. По уровню цен район сравнялся с элитными пентхаусами в Центральном административном округе (ЦАО)", - отмечается в сообщении.

Средняя площадь домов, выставленных на продажу, за последние три года увеличилась с 414 до 633 кв. м, участков - с 10 до 12 соток. При этом количество предложений остается минимальным. В октябре 2025 года максимальная стоимость дома в поселке составила 854,8 млн рублей. Самый дешевый объект экспонируется здесь за 70 млн рублей: деревянный дом 1955 года постройки площадью 116 кв. м на улице Алабяна.

Отмечается, что рост цен связан с дефицитом предложений и интересом к старым московским кварталам с историей. Однако новых проектов на территории не планируется, поэтому предложения практически не обновляются и рынок удерживает высокую ценовую планку. Покупают такие дома обеспеченные семьи, инвесторы и коллекционеры.

Территория поселка "Сокол" охраняется как памятник градостроительства с 1970-х годов, поэтому расширение или уплотнение застройки невозможно. Он основан в 1923 году как первый в Москве кооперативный жилой поселок. В проектировании генерального плана поселка участвовали советские архитекторы, в частности Алексей Щусев и братья Веснины. При строительстве учитывались пожелания первых жителей: рабочих завода "Изолятор", художников, ученых. В конце 1980-х поселок перешел на территориальное общественное самоуправление.