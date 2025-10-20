"Intermark аренда": в Москве цена аренды квартир из сотни самых дорогих поднялась на 15%

Минимальная стоимость аренды жилой площади составила 1 млн рублей в месяц, максимальная - 9 млн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость аренды квартир, которые входят в сто самых дорогих в Москве, выросла за год на 15% - до почти 1,7 млн рублей в месяц, говорится в сообщении "Intermark аренда".

"За последний год индекс, рассчитываемый для рынка высокобюджетной аренды Москвы, повысился на 15% - до 1,69 млн рублей в месяц. За последние три месяца индекс повысился на 7%, с июня по сентябрь рост произошел благодаря появлению новых более дорогих объектов в выборке. Она обновилась за последний квартал примерно на половину (на 48%)", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, около трети предложений - это объекты, расположенные в Хамовниках. Свыше половины объектов экспонируется в диапазоне ставок от 1 млн до 1,4 млн рублей в месяц.

Средняя площадь лота за год осталась без изменений, составив 284 кв. м. В целом площади квартир начинаются от 100 кв. м. и достигают 700 кв. м. В рейтинге присутствуют квартиры стоимостью от 3 млн рублей месяц - сейчас представлено семь таких предложений. Ультрапремиальные объекты с такой стоимостью аренды расположены в Хамовниках, на Тверской улице рядом с Кремлем и в Замоскворечье. Минимальная стоимость аренды дорогостоящей квартиры составила 1 млн рублей в месяц, максимальная - 9 млн рублей.