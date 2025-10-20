Путин назвал правильным перевод строительства жилья на проектное финансирование

Генеральный директор ДОМ.РФ поблагодарил президента за то, что он настоял на переводе отрасли на проектное финансирование

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Перевод отрасли жилищного строительства на проектное финансирование был правильным решением. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

Мутко во время разговора с Путиным поблагодарил президента за то, что он настоял на переводе отрасли на проектное финансирование. "Этот механизм очень балансирует жилищное строительство", - отметил он.

"Правильное решение", - подчеркнул Путин.