Мутко: около 4 млн семей получили поддержку в рамках льготных ипотечных программ

Около 15 трлн рублей вложили в жилье, отметил гендиректор ДОМ.РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Около 4 млн российских семей получили меры поддержки в рамках льготных ипотечных программ, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас около 4 млн граждан получили ипотечные кредиты, около 15 трлн рублей вложили в жилье. Оператором всех этих программы были мы", - сказал Мутко.

По его словам, ДОМ.РФ поддерживает ипотеку через секьюритизацию кредитов. "Каждая восьмая ипотека с нашими механизмами выдана", - отметил Мутко.