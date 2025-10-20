В России к 2030 году с участием ДОМ.РФ построят около 100 млн кв. м жилья

Это 10% от всего планируемого объема строительства жилья в стране, отметил генеральный директор ДОМ.РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Благодаря использованию механизмов ДОМ.РФ к 2030 году в РФ будет построено 100 млн кв. м - это 10% от всего планируемого объема строительства жилья в стране. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"ДОМ.РФ вовлек в оборот около 35 тыс. га земли с градпотенциалом в районе 35 миллионов квадратных метров. Мы себе ставим цель построить на этой земле жилье. <...> К 2030 году с нашими механизмами должно быть построено 100 млн кв. м жилья - 10% от всего планируемого объема строительства жилья в РФ", - сказал Мутко.

По его словам, в работе на этой земле проекты комплексного развития территорий и строительства жилья.