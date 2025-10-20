Путин поинтересовался прогнозами по сокращению объемов ипотеки на 20%

Структура приобретения жилья изменилась, "сейчас 65% покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35% за свои деньги", отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на данные ДОМ.РФ по сокращению объемов ипотеки на 20% в 2025 году. Речь об этом зашла на встрече с гендиректором корпорации Виталием Мутко.

"Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?" - обратился глава государства к гендиректору ДОМ.РФ. "А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?" - уточнил президент.

По словам Мутко, объяснение соответствующих прогнозов лежит в структуре приобретения жилья. "Если вы посмотрите, у нас все эти годы где-то под 80-90% в покупку жилья вкладывались только ипотечные деньги", - пояснил гендиректор компании. В настоящее время структура приобретения жилья изменилась, "сейчас 65% покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35% за свои деньги", - добавил Мутко.