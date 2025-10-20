Мутко рассказал о строительстве около 119 млн кв. жилья в России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Механизм проектного финансирования является фундаментальным для строительной отрасли России, сейчас в стройке находится около 119 млн кв. жилья. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.PФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас в стройке практически 119 млн кв. жилья, проектное финансирование открыто на 21 трлн, 9,7 трлн находится в ритмичном финансировании. Этот механизм очень балансирует жилищное строительство. Поэтому, конечно, я считаю, что это фундаментальная реформа", - сказал он.

Мутко добавил, что ключевой фактор, который обеспечивает стройотрасли РФ поддержку - проектное финансирование.

"Я считаю, что это базовое решение. И все эти сложные полтора года за счет него стройка динамично себя чувствует", - сказал он.

В свою очередь в ходе встречи Путин оценил эффективность реформы жилищного строительства и переход отрасли на проектное финансирование.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.