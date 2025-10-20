Мутко: в ДФО по поручению президента РФ заселено более 1,5 тыс. арендных квартир

На реализацию программы было направлено 87 млрд рублей, сообщил генеральный директор ДОМ.PФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. квартир уже заселено по программе строительства доступного арендного жилья на Дальнем Востоке, оператором которой выступает ДОМ.PФ. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.PФ Виталий Мутко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы развиваем арендный бизнес - сейчас мы самые большие держатели [такого банка жилья] - один миллион квадратных метров. Практически завершили ваше поручение по строительству 10 тысяч квартир на Дальнем Востоке. В этом году количество семей, заселившихся в новые квартиры в рамках программы, превысило 1,5 тысячи", - сказал Мутко.

По его словам, на реализацию программы было направлено 87 млрд рублей. "Вы дали поручение распространить программу строительства арендного жилья на Арктическую зону. Мы готовы профинансировать 400 квартир такого жилья в Мурманске и Архангельске", - добавил Мутко.