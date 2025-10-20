В районе Нагатино-Садовники снесли первые пятиэтажки по программе реновации

Всего по программе реновации в районе предстоит расселить жителей 22 домов старого жилого фонда

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первые два ранее расселенных дома по программе реновации демонтировали в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Их жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"В районе Нагатино-Садовники завершился демонтаж первых двух домов старого жилого фонда по программе реновации. Около 90 семей, ранее проживавших в них, переехали в новые квартиры в жилом комплексе по адресу: Каширское шоссе, дом 11, корпус 3. Придомовая территория возле новостройки комплексно благоустроена: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что всего по программе реновации в районе Нагатино-Садовники предстоит расселить жителей 22 домов старого жилого фонда.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.