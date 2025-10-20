Аналитик Склянчук: экспертиза сделок с жильем может привести к их подорожанию

Необходимо упорядочить саму процедуру купли-продажи с точки зрения защиты прав добросовестных покупателей, отметил эксперт Народного фронта

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Экспертиза сделок с недвижимостью может привести к их подорожанию, и пока неясно, кого оно затронет больше - продавцов или покупателей. Такое мнение высказал ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Как сообщили СМИ, в России предложили расширить функции нотариусов при регистрации документов. В частности, предлагается обязать их проводить правовую экспертизу и заверять договор.

"Экспертиза договора при сделке купли-продажи может привести к ее удорожанию. И вопрос на кого это ляжет: на продавцов или покупателей", - сказал Склянчук.

По его словам, необходимо упорядочить саму процедуру купли-продажи с точки зрения защиты прав добросовестных покупателей. Важно защитить от случаев, когда договор признают ничтожным, а покупатель останется без квартиры.

"Сегодня квартиру можно продать и за наличные, однако в суде это может вызвать дополнительные сложности. Если банки будут обеспечивать проведение платежей, то все будет честно", - считает эксперт.

Мнение юриста

Адвокат Екатерина Тюиюнникова напомнила о списке вопросов, который необходимо задать продавцу: есть ли у него другое жилье, куда он переедет жить, готов ли он вывести деньги, есть ли близкие родственники, которые знают о том, что он продает жилье?

"Чтобы снизить риск, есть безналичный расчет по сделке с периодом охлаждения, когда деньги не сразу попадут продавцу", - сказала юрист ТАСС.