М2: цены на новостройки и "новую вторичку" в РФ в перспективе могут сравняться

По словам гендиректора компании Алексея Завгородного, снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года пока не привело к активному росту ипотечного рынка России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Цены на новостройки и "новую вторичку" (дома, построенные после 2015 года) могут сравняться в среднесрочной перспективе. Такой прогноз озвучил ТАСС генеральный директор М2 Алексей Завгородний.

"В среднесрочной перспективе прогнозируется выравнивание цен между первичным и вторичным рынками за счет удорожания вторичного жилья. Особенно это возможно на так называемой "новой вторичке", построенной после 2015 года. А вот новостройки, которые будут сдаваться в 2028-2029 годах, имеют достаточно высокую стоимость, определяемую включенной в себестоимость инфляцией будущих периодов", - сказал он.

В целом Завгородний отметил позитивные тенденции в отрасли, но при этом, по его словам, снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года пока не привело к активному росту ипотечного рынка России. "Сентябрь продемонстрировал активное движение, но это пока не тот рынок, который хотелось бы видеть, и фиксируемый рост показателей отчасти связан с сезонным фактором", - полагает он.

Эксперт добавил, что не считает, что вклады на депозитах станут ресурсом для оживления рынка. "Около 90% вкладов - суммы менее 1 млн рублей. И медианное значение в этих 90% на уровне 130 тыс. рублей, так что это не про ипотеку", - пояснил он.