В центре Москвы выставили на торги три коммерческих помещения

Предпринимателям доступны помещения на Лесной и Поварской улицах, а также в Денежном переулке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Москва выставила на торги три нежилых помещения в Центральном административном округе. Одно из помещений на Лесной улице расположено в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Центральный административный округ традиционно занимает одну из лидирующих позиций в числе самых востребованных частей города для старта и расширения бизнеса. Наиболее надежный способ приобретения помещений, зданий, земельных участков и других объектов - участие в открытых торгах. Перечень коммерческой недвижимости для покупки и аренды, в том числе в исторических зданиях, регулярно обновляется на инвестиционном портале Москвы. Например, сейчас предпринимателям доступно три помещения на Лесной и Поварской улицах, а также в Денежном переулке. Их площадь варьируется от 71,8 до 113,4 кв. м", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Он отметил, что помещения могут подойти для открытия бизнеса в сфере образовательных, косметологических или фитнес-услуг. Прием заявок на участие в аукционах завершится 29 октября и 6 ноября, торги пройдут в период с 7 по 18 ноября в зависимости от лота.

Помещения расположены по следующим адресам: Лесная улица, дом 1/2, Поварская улица, дом 22 и Денежный переулок, дом 8-10. Здание, в котором находится помещение на Лесной улице, является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом купца Шерупенкова".

В пресс-службе добавили, что один объект находится на втором этаже, другой - на третьем. Еще одно помещение расположено в подвале. Все они подключены ко всем основным коммуникациям. В помещениях на Поварской улице и в Денежном переулке также проведено газоснабжение.