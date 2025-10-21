Сервис bnMAP.pro назвал города с максимальным падением спроса на новостройки

Речь идет о Севастополе, Красноярске и Волгограде

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Максимальное падение спроса на покупку новостроек за девять месяцев 2025 года отмечено в Севастополе (-50,3%) и Красноярске (37,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах bnMAP.pro.

"Максимальное падение спроса отмечено в Севастополе. По сравнению с 9 месяцами прошлого года, за 9 месяцев 2025 года спрос упал более чем вдвое, на 50,3%. За 9 месяцев 2025 года здесь заключено всего лишь 0,46 тыс. сделок. Также существенное падение спроса зафиксировано в Красноярске. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно составило минус 37,1%. По итогам 9 месяцев здесь заключено всего 3,24 тыс. сделок", - отмечается в материалах.

На третьем месте - Волгоград, где спрос на новостройки снизился на 32,8% за январь-сентябрь этого года: 2,75 тыс. реализованных объектов.

В Москве динамика спроса также отрицательная - за девять месяцев этого года падение составило 8,1%, и за это время заключено чуть более 59 тыс. сделок. В Подмосковье снижение составило 5,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года: заключено порядка 32 тыс. сделок. Падение в Санкт-Петербурге за этот период составило 29,9% (23,8 тыс. сделок).

Согласно исследованию, по итогам девяти месяцев текущего года динамика продаж была положительной только в трех регионах: Калининградская область с приростом 23,8% - до 3,28 тыс. сделок, Нижний Новгород с приростом 10,8% - до 4,18 тыс. сделок и Калининград с приростом 7,2% - до 2,64 тыс. сделок.