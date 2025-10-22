В Москве выдали разрешение на строительство дома по программе реновации в Перово

Новостройка будет состоять из четырех секций

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на строительство дома по программе реновации на улице Плющева в районе Перово. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"Новостройка в форме буквы П будет состоять из четырех секций. Жилая площадь объекта составит более 21 тыс. кв. м. В соответствии со стандартами программы в квартирах предусмотрены остекленные лоджии и полная внутренняя отделка, а на подземном уровне будет обустроен паркинг", - отметил Слободчиков, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается в сообщении, во дворе и внутри здания создадут безбарьерную среду для маломобильных жильцов. Входные группы в каждой секции оборудуют на одном уровне с тротуарами, а в вестибюлях разместят комнаты консьержей, колясочные, зоны хранения уборочного инвентаря и холлы с лифтами.

Благоустройство затронет территорию площадью почти 4,5 тыс. кв. м, рядом с домом сделают проезды и тротуары, включая пути для доступа пожарной техники. Во дворе появятся две детские площадки и одна спортивная с покрытием из резиновой крошки. Специалисты установят светильники и малые архитектурные формы, высадят кустарники и разобьют газоны.

Как подчеркнул Слободчиков, инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать возведение дома на участке площадью более 0,6 га на каждом этапе. График проверок составят после того, как застройщик подаст извещение о начале работ.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. За 2024 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.