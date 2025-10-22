В Москве оформили почти 98% договоров долевого участия с применением эскроу

Всего в январе-сентябре в столице было зарегистрировано 83 231 ДДУ с эксроу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почти 98% договоров долевого участия (ДДУ) в Москве оформлены с применением эскроу в третьем квартале 2025 года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.

"За третий квартал 2025 года в столице было оформлено 28 315 договоров долевого участия с эскроу. Доля первичных договоров с применением эскроу-счетов за период с июля по сентябрь составила практически 98%. Показатель сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, когда было оформлено 29,8 тыс. таких сделок (98,2% от всех ДДУ)", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Марии Макаровой.

В сентябре 2025 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 10 222 договора участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. По сравнению с августом 2025 года (8 734 ДДУ) показатель увеличился на 17%.

Всего в январе-сентябре в столице было зарегистрировано 83 231 ДДУ с эксроу. Их доля составила 98,4% в общей структуре договоров долевого участия.