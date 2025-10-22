Названы регионы-лидеры по количеству выданной "Арктической ипотеки"

Ими стали Красноярский край, Мурманская и Архангельская области

МУРМАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Регионами-лидерами по количеству выданных льготных кредитов под 2% по программе "Арктической ипотеки" являются Красноярский край, Мурманская и Архангельская области, следует из данных сборника "Арктика в цифрах 2025", соавтором которого выступила комиссия Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

"Более 8 тыс. человек оформили "Арктическую ипотеку" в Архангельской области, свыше 3,3 тыс. - в Красноярском крае и более 1,1 тыс. в Мурманской области", - приводятся данные.

При этом отмечается, что улучшить жилищные условия смогли 14 тыс. семей и квалификацированных специалистов регионов АЗРФ, а оборот строительства увеличился на 45%.

Благодаря программе жителям регионов Арктической зоны РФ удалось приобрести жилье как на первичном, так и вторичном рынках. 44 млрд рублей были дополнительно привлечены в строительную отрасль регионов Арктики. 97% участников программы отдали предпочтение жилью в многоквартирных домах.

Проекты и программы, направленные на повышение качества жизни людей в Арктике являются одной из приоритетных тем заседаний Комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика". Как ранее отмечал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, наряду с подготовкой и реализацией мастер-планов 16 арктических агломераций по поручению президента России в стране создан специальный реестр лучших практик жизни на Севере, доказавших свою эффективность в условиях сурового арктического климата, больших расстояний, полярной ночи. По мнению членов комиссии Госсовета, с учетом особых климатических условий Севера и высоких финансовых издержек, необходимы дополнительные механизмы и инструменты для повышения качества жизни, в том числе - возможность запуска отдельного трека в рамках всероссийского конкурса по создания комфортной городской среды для регионов АЗРФ.