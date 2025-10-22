В Кировской области по новой программе расселят 52 аварийных дома в 2026 году

На первый этап программы планируется направить более 545 млн рублей

КИРОВ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в 2026 году расселить 52 аварийных дома по новой программе, об этом сообщается в телеграм-канале министерства строительства региона.

С 2019 по 2025 годы в Кировской области расселяли жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Переселили 7 174 человека из 3 240 аварийных жилых помещений. Расселение велось с использованием различных механизмов: выплат за изымаемое аварийное помещение, приобретения жилья на вторичном рынке, строительства новых многоквартирных домов или приобретения жилых помещений в строящихся многоквартирных домах. В регионе для этих целей построили 27 многоквартирных домов.

"Сейчас Кировская область приступает к реализации новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. На первый этап программы планируется направить более 545 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составляют порядка 300 млн рублей. За счет этих средств планируется расселить в 2026 году 259 человек из 52 аварийных многоквартирных домов в г. Кирове, Котельниче, Слободском, Мурашинском и Оричевском районах", - говорится в сообщении.

Как пояснил министр строительства области Михаил Скоков, последующие этапы реализации программы в 2026-2030 годах будут сформированы с учетом готовящихся изменений в федеральное законодательство. "Они предусматривают совершенствование механизмов переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу", - сказал он.