"Циан": в России квартиры с балконами и без на "вторичке" сравнялись по цене

В среднем по крупным городам РФ в 38% квартир на вторичном рынке заявлено наличие балкона или лоджии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Средние цены на квартиры с балконами и без них на вторичном рынке в российских городах сравнялись по стоимости за пять лет, сообщили ТАСС эксперты "Циан".

"Наценки за наличие балкона больше нет. Пять лет назад в трех из четырех городах квартиры с балконами или лоджиями были дороже, чем квартиры без них (средний разрыв в стоимости составлял 4%). Разброс показателя был от 1% в Оренбурге и Екатеринбурге до 24-28% в Сочи и Новокузнецке. Сейчас "премия" есть только в 13 городах из 40 (менее чем в половине)", - отмечается в сообщении.

В среднем по крупным городам РФ в 38% квартир на вторичном рынке заявлено наличие балкона или лоджии. В большинстве локаций они составляют от трети до половины всего предложения на "вторичке", более половины - в Красноярске (65%), Новокузнецке, Сочи, Иркутске, Челябинске, Набережных Челнах и Краснодаре.

Обычно в городах, где в структуре жилого фонда особенно много "хрущевок" и "брежневок", квартир с балконами в продаже больше, так как именно в этих типах жилья они присутствуют чаще всего. В городах, где строилось много новостроек в последние годы, напротив, доля квартир с балконами ниже (например, в Москве и Санкт-Петербурге она составляет минимальные 29-30%, в том числе из-за широкого распространения студий.

"Квартиры с балконами и лоджиями на вторичном рынке традиционно были дороже, чем без них, но в последние годы ситуация изменилась. В современных жилых комплексах балконы встречаются заметно реже, а стоимость квартир в них выше, чем в старом жилфонде", - прокомментировала ТАСС ведущий аналитик "Циан" Елена Бобровская.