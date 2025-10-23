В Москве число пожилых правообладателей недвижимости выросло на 2,5% за год

В 2022 году правообладателей возрастной группы было меньше на 27,9%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Число правообладателей столичной недвижимости старше 60 лет выросло более чем на 2,5% за год, до 2,48 млн, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"Сведения о 2,48 млн зарегистрированных правах на более 2,2 млн объектов столичной недвижимости москвичей старше 60 лет содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). За год число таких прав выросло на 60,4 тыс. (2024 год - 2 429 181). Для сравнения, в 2022 году правообладателей данной возрастной группы было меньше на 542,3 тыс. или на 27,9%", - отмечается в сообщении.

Чаще всего на горячую линию управления Росреестра по Москве поступали вопросы о противодействии "квартирным" мошенникам. С помощью звонков по телефону и сообщений в мессенджеры злоумышленники, под видом сотрудников различных органов власти, убеждают владельцев недвижимости в том, что с их собственностью совершается противозаконная сделка.

"Особо восприимчивыми к подобному роду мошенничества оказываются люди пожилого возраста. Следует помнить, что сотрудники Росреестра не осуществляют звонков гражданам и тем более не направляют какую-либо информацию о проведении учетно-регистрационных действий личными сообщениями в мессенджеры", - приводятся в сообщении слова начальника отдела правового обеспечения управления Росреестра по Москве Артема Коротаева. Он напомнил, что с июня 2025 года органы государственной власти, банки и некоторые другие субъекты не имеют права консультировать физических лиц с помощью иностранных мессенджеров.

Любые сообщения и телефонные звонки от Росреестра, предупреждающие о каких-либо операциях с недвижимостью и призывающие владельца совершить подозрительные действия: связаться с "сотрудником службы безопасности" или срочно продать квартиру самостоятельно, являются заведомо ложными, отметил Коротаев.