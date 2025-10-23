ДОМ.РФ: аренда жилья в Москве подорожала на 23%, в Петербурге - на 3%

Число доступных для съема квартир в России постепенно снижается второй квартал подряд, по итогам третьего квартала 2025 года показатель составил 88 тыс. лотов, отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Аренда жилья в Москве за третий квартал 2025 года подорожала на 23%, в Санкт-Петербурге - на 3% на фоне роста сезонного спроса, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"Сезонный рост спроса на аренду жилья привел к повышению цен по итогам третьего квартала 2025 года. В столичных городах стоимость аренды квартир достигла нового рекорда: в Москве средняя цена за третий квартал выросла на 23% (квартал к кварталу) до 115 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - на 3% до 57 тыс. рублей. В нестоличных городах стоимость также сезонно увеличилась - на 7% до 40 тыс. рублей, но максимум не обновила", - говорится в материалах.

По его словам, наиболее заметное квартальное снижение, на 21%, наблюдается в крупных городах с населением 0,5-1 млн человек. "В городах-миллионниках сокращение числа активных объявлений составило 13%, в Москве - 8%. Исключением стал только Санкт-Петербург, где предложение выросло в 1,8 раза за квартал до максимума за 2,5 года. Тем не менее текущий уровень предложения стал самым высоким для конца третьего квартала за последние пять лет", - приводятся его слова в материалах.