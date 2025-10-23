Глава ЕРЗ оценил уровень продаж в российских новостройках как многолетний минимум

Кирилл Холопик также спрогнозировал медленный рост продаж по ДДУ в дальнейшем в РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в РФ находятся на историческом минимуме, сообщил в ходе онлайн-конференции руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

"Мы находимся на историческом минимуме продаж квартир по ДДУ. Мы никогда не наблюдали такого малого количества продаж по ДДУ в день - чуть выше, чем 1 200 было в первом квартале 2025 [года]. Во втором и третьем квартале было чуть больше. Продажи упали ниже минимума 2022 года", - рассказал Холопик.

Он спрогнозировал медленный рост продаж по ДДУ в дальнейшем в РФ. "Пока нет оснований предвидеть бурный рост, особенно в связи с тем, что мы видим ускорение инфляции в РФ. Рыночная ипотека вряд ли в ближайшее время прирастет. Наш прогноз - в этом году мы продадим 475 тыс. квартир, в следующем году, может быть, чуть больше", - отметил Холопик.