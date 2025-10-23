Аналитик Холопик: скачков роста суммы неоплаченной рассрочки в России нет

По словам руководителя ЕРЗ.РФ, ситуация стабилизировалась

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Скачков роста неоплаченной рассрочки в России не наблюдается, бизнес нашел баланс между общим числом договоров и рассрочек. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

"По итогам девяти месяцев 2025 года сумма неоплаченной рассрочки составляет 1,4 трлн рублей, или 16% от суммы заключенных договоров долевого участия. Она не растет катастрофическими темпами. Мы каких-то скачков в рассрочках не видим, скорее всего, на рынке рассрочек прошла стабилизация", - сказал Холопик.

По его словам, бизнес нашел баланс между общим числом договоров и рассрочек. "В мае этот показатель составлял 18% от суммы заключенных договоров долевого участия, в июне - 17%, в июле - 14%", - отметил Холопик.