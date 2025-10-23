При продаже жилья предложили подтверждать отсутствие давления на хозяина

Как пояснил руководитель фракции "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов, в частности, владелец жилья мог бы отдельно подписывать добровольное согласие на проведение сделки

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Подписание отдельного добровольного согласия на сделку с подтверждением того, что человек не испытывает давления со стороны третьих лиц, стоит внедрить при продаже жилья. Об этом заявил ТАСС руководитель фракции "Справедливая Россия - за правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Политик обратил внимание на то, что в последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения об аннулировании сделок по продаже квартир - пожилые люди заявляют, что передали все полученные деньги мошенникам, и просят вернуть им недвижимость. Суды встают на сторону пенсионеров, зачастую в результате добросовестные покупатели остаются без денег и без квартиры, пояснил он.

"В качестве дополнительной меры защиты можно было бы предложить подписание отдельного добровольного согласия на сделку с подтверждением того, что человек не испытывает давления со стороны третьих лиц", - сказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что совершенно неприемлемо, когда в таком положении оказываются защитники Родины, желающие улучшить жилищные условия за счет выплат, "которые они заслужили потом и кровью". "Для ветеранов СВО можно было бы ввести страхование сделок со стороны государства", - добавил он.

Руководитель думской фракции сообщил, что намерен обратиться к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову с просьбой предоставить данные правоприменительной практики по сделкам с недвижимостью и анализ решений органов судебной власти.

"Если мы действительно имеем дело с правовой неопределенностью, с пробелами в законодательстве, наша фракция в Госдуме будет готовить необходимые поправки, - отметил Миронов. - Парламент и правительство в последние годы принимают активные меры по защите граждан от мошенников, за которыми часто стоят враждебные нам государства. Мы не можем допустить того, чтобы под их ударом оказывались по цепочке остальные граждане России, особенно ветераны боевых действий. Буду просить председателя Верховного суда взять на особый контроль дела с их участием".