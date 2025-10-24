РАСК: эффект от снижения ставки ЦБ для рынка недвижимости будет "косметическим"

Российские застройщики все также будут осторожно подходить к новым инвестициям и сконцентрируются на решении вопросов по действующим объектам и продажах, отметил генеральный директор агентства Федор Выломов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Эффект от снижения ключевой ставки для рынка недвижимости России будет "косметическим", в большей степени на это отреагирует сегмент вторичного жилья. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Ранее Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

"Для рынка недвижимости эффект достаточно "косметический": уровень ключевой ставки все равно остается высоким, чтобы говорить о восстановлении инвестиционной и потребительской активности. Пока рыночная ипотека более 12% "чуда" на рынке ждать не приходится. Соответственно, если сейчас и будет реакция рынка, то на доли процентов, и в основном в сегменте вторичного жилья", - сказал Выломов.

По его мнению, российские застройщики все также будут осторожно подходить к новым инвестициям и сконцентрируются на решении вопросов по действующим объектам и продажах.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева в свою очередь напомнила, что на прошлое снижение ключевой ставки в Москве рынок недвижимости отреагировал увеличением доли ипотеки в среднем на 1,5%, продажи выросли примерно на 7%.

Прогноз до конца года

Рынок ждет более активного снижения ключевой ставки и возвращения стандартной ипотеки, высказала мнение ТАСС директор по продажам Legenda Ксения Садкова. "Небольшая корректировка оживила рынок, но пока не приблизила нас к уровню, достаточному, чтобы покупатели переключились со льготной ипотеки на стандартную", - сказала она.

В перспективе Центробанк не сможет удерживать высокий "ключ", предположил в беседе с ТАСС основатель компании Baza Development Марк Заводовский. По словам директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы компаний А101 Рустама Азизова, прогноз по снижению "ключа" к концу 2025 года до 15-16% годовых вполне реален.

"Такого рода решение помогло бы вернуть спрос на путь роста, который, пережив всплеск в летние месяцы, сейчас немного замедлился из-за осторожной позиции покупателей в ожидании новых указаний ЦБ. К тому же, такой показатель продолжит стимулирование рыночной ипотеки, полноценное возвращение которой станет возможным, на мой взгляд, при уровне ключевой ставки в 7-9% годовых", - объяснил эксперт ТАСС.