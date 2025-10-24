В России прогнозируют появление альянсов застройщиков и поставщиков

По словам гендиректора СТД "Петрович" Евгения Мовчана, уходит эра объемов и дешевых ресурсов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Будущее строительной отрасли России - в объединении застройщиков с производителями материалов и их поставщиками в альянсы. Такое мнение высказал гендиректор СТД "Петрович" Евгений Мовчан на IV Всероссийском строительном конгрессе "Создание".

"Мне кажется, что будущее будет уже не за отдельными компаниями, а за стратегическими альянсами: производитель, поставщик, строитель. Вот это очень важно, <...> мы стараемся сами это пропагандировать и на переговорах предлагаем активно. <...> Уходит эра объемов и дешевых ресурсов, приходит эра эффективности, цифровой связанности, стратегических альянсов", - сказал Мовчан.

Он пояснил, что среди болевых точек отрасли - волатильность цены и доступности материалов и компонентов, которые начали проявляться еще во времена пандемии коронавируса и продолжаются до сих пор. "Это такой, наверное, мировой тренд, и у нас в стране мы тоже наблюдали годы - 2021, 2022, 2023 гг., которые сопровождались и дефицитами, и ценовой волатильностью. Поэтому, на мой взгляд, сейчас особое внимание и фокус будет приобретать необходимость бороться с этой волатильностью", - подчеркнул Мовчан.

Также среди проблем он отметил доставку материалов на стройплощадки, которая из-за отсутствия четкой связки плохо коррелирует со строительными процессами. Существует много контрафактной продукции и материалов ненадлежащего качества. Кроме того, часто наблюдается хаос в связи с "цифровым разрывом", когда производители, поставщики и подрядчики работают в разных цифровых системах.

"Мы должны объединиться и создать такую среду, где <...> создание надежного и качественного продукта для потребителей <...> более дешево и более правильно, учитывая все риски. <...> И мне кажется, что будущее за определенной связанностью, созданием сквозных цифровых платформ. Если помечтать - от производителя цемента до прораба", - заключил Мовчан.