Frank RG: аналитики отмечают снижение выдачи ипотеки с господдержкой в России

Показатели впервые в 2025 году упали в сентябре на 6%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Выдачи ипотеки по программам с государственной поддержкой в РФ снизились в сентябре 2025 года на 6% к августу - до 49,8 тыс. штук в натуральном выражении и на 5% - до 299,1 млрд рублей - в денежном. Это стало первым снижением в этом году, говорится в материалах Frank RG.

"В сентябре впервые в 2025 году сократились выдачи по программам с государственной поддержкой. В денежной оценке выдачи снизились до 299,1 млрд рублей (-5% к предыдущему месяцу, +14% к сентябрю 2024 года), в количественной - до 49,8 тыс. шт. (-6%, +9% соответственно)", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, в общем объеме выдач доля госпрограмм достигла минимума за период с ноября 2024 года - 71%: минус 6 процентных пунктов (п.п.) к августу 2025 года и плюс 2 п.п. - к сентябрю 2024-го. В общем количестве выданных ипотек доля программ с господдержкой уменьшилась до 54%: минус 3 п.п. к августу этого года, но без изменений - к сентябрю прошлого года.

"Основной вклад в рост ипотечного кредитования в сентябре 2025 года внесли рыночные программы, выдачи по которым увеличились на 33% в денежном выражении и на 11% - в количественном", - отмечают аналитики. Однако, по их словам, господдержка, несмотря на снижение в сентябре, остается основным фактором, поддерживающим рынок ипотеки.

По итогам сентября текущего года общий объем выданных ипотек (по рыночным и госпрограммам) составил 422,3 млрд рублей, что на 3% больше предыдущего месяца и на 11% - аналогичного периода 2024 года. В количественном выражении выдачи увеличились на 2% и 8% соответственно: до 92,8 тыс. кредитов.