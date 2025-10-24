Эксперт Гордейко допустил снижение ставки по ипотеке до 20%

На это повлияет уменьшение ключевой ставки ЦБ, отметил эксперт по ипотечному рынку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Средние ставки по рыночной ипотеке в России в ближайшее время могут снизиться до 20% на фоне уменьшения ключевой. Такое мнение ТАСС высказал эксперт по ипотечному рынку Сергей Гордейко.

"Снижение ставки ЦБ на 0,5% приведет к незначительному снижению ставок. Не больше 1 п.п. Сейчас средняя ставка 21,2%. Будет 20 - 20,5%", - сказал собеседник агентства.

Ранее Гордейко прогнозировал, что рыночная ставка по ипотеке может достичь 19% по итогам 2025 года.

В пятницу Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.