Эксперт Выломов рассказал, с чем связаны сложности "дачной амнистии"

Речь идет о страхе признания дома самостроем, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Затягивание сроков оформления объектов по "дачной амнистии" может быть связано со сложностями в сборе документов и опасениями в связи с возможным признанием дома самовольной постройкой. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

"Причин затягивания сроков оформления может быть несколько, и многое зависит от конкретной ситуации. К примеру, могут быть сложности со сбором необходимых документов (межевой план, границы, кадастр и т.д.). Кроме того, у многих могут присутствовать определенные опасения, что его постройка по каким-либо причинам может не соответствовать требованиям, возникнут разные проблемы, из-за которых в "дачной амнистии" откажут и признают объект самовольной постройкой", - рассказал собеседник агентства.

Не последнюю роль играет и то, что срок действия амнистии регулярно продлевают, поэтому у части граждан складывается ощущение, что "это не срочно, оформлю потом, когда будет нужно - все равно пока не собираюсь продавать или передавать дачу", отметил Выломов.

Если дом построен на своей земле и в соответствии назначением участка без нарушений строительных норм, то все будет в порядке, объяснила ТАСС советник Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель московской городской коллегии адвокатов "Власова и партнеры", адвокат Ольга Власова.

"Дом могут снести, если не было разрешения на строительство, или он построен на чужой земле", - добавила Власова.

Как оформить объекты по "дачной амнистии"

Чтобы воспользоваться упрощенным порядком на оформление прав на объекты, жилой дом должен отвечать нескольким требованиям: должен быть построен до мая 1998 года (период до вступления в силу первого Градостроительного кодекса Российской Федерации), находиться в границах населенного пункта, быть расположенным на государственной или муниципальной земле, объяснили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом: документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического учета и (или) технической инвентаризации.

"Возможны и другие документы, их перечень вправе дополнительно определить региональные власти. Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно и на земельный участок, и на сам жилой дом - по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего земельный участок", - отметили в Росреестре.

О "дачной амнистии"

"Дачная амнистия" будет действовать в России до 1 марта 2031 года. Это следует из закона, подписанного в феврале 2024 года.

Продление дачной амнистии позволяет гражданам в упрощенном порядке без бумажной волокиты и судебных разбирательств оформить права на имущество общего пользования с минимальными затратами. Закон распространяется на здания и сооружения, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и возведенные до 2004 года.