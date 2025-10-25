По программе реновации в Черемушках переселилось более 550 москвичей

Все дома возведены с учетом принципов безбарьерной среды, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Свыше 550 москвичей переселилось в новостройку на Профсоюзной улице в столичном районе Черемушки. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Переселение по программе реновации в районе Черемушки Юго-Западного административного округа началось в 2020 году. Тогда под заселение передали новостройку по адресу: улица Профсоюзная, дом 32. Новоселье уже отпраздновали 560 семей, из них более 400 воспользовались бесплатной услугой "Помощь в переезде". Всего в действующую программу реновации в Черемушках включено 119 домов старого жилого фонда. В новые квартиры переедут свыше девяти тысяч семей", - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, территории около новостроек благоустроены: высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники, во дворах оборудованы спортивные и детские площадки, зоны отдыха. С начала реализации программы в районе переданы под заселение шесть жилых комплексов общей площадью свыше 72 тыс. квадратных метров. Все дома возведены с учетом принципов безбарьерной среды: широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, а для маломобильных жителей адаптированы 17 квартир, уточнил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.