Nikoliers: российские бренды не выходили на рынок Дубая в III квартале 2025 года

Основной фокус смещается на масштабирование существующих сетей и укрепление их позиций, отметили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ни один российский бренд не вышел на рынок Дубая в третьем квартале впервые за 3,5 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Nikoliers.

"Основной фокус смещается с первичных дебютов новых игроков на масштабирование существующих сетей и укрепление их позиций на рынке Дубая. Ярким подтверждением данной тенденции стало отсутствие новых выходов отечественных брендов в третьем квартале 2025 года, что стало первым подобным случаем за последние 3,5 года", - отмечается в сообщении.

Примерами такой переориентации служат расширения действующих брендов. Так, в третьем квартале 2025 года фэшн-бренды 12Storeez и Lime открыли по три новые торговые точки в Palm Jumeirah Mall. Сеть кофеен-кондитерских Baba Roma запустила четвертую точку в районе Arabian Ranches. Планируются дальнейшие расширения: до конца года ожидается открытие второго магазина российского фэшен-бренда Brusnika в Palm Jumeirah Mall, а также третьего детского развлекательного центра от Zamania в Ibn Battuta Mall.

По словам партнера Nikoliers Андрея Косарева, рынок Дубая остается открытым для международных игроков, но он высококонкурентный и требовательный. "Российские проекты чаще всего сталкиваются не с ограничениями на вход, а с ошибками в модели, недостатком ресурсов, отсутствием управленческого присутствия на месте и недооценкой локальной специфики. При этом успешными становятся те, кто вкладывается в локализацию, адаптирует маркетинг и не ограничивается русскоязычной аудиторией", - приводятся в сообщении слова Косарева.

Всего же за девять месяцев 2025 года на рынке Дубая появился один новый российский ретейлер - сеть "Золотое яблоко" и шесть заведений общественного питания: рестораны Birch, Plumpy, Myata Platinum, Magadan, кофейни Drinkit и AngelCakes. Все открытия состоялись в первом полугодии 2025 года. До конца года готовится к открытию первый в Дубае лаундж-бар Timeless, а также первая точка "Кофемании" в Dubai HillsMall. Для сравнения всего в прошлом году 19 российских компаний объявили о дебюте в эмирате, в 2023 году - 38 новых брендов, в 2022 году - 12.

"Выход российских брендов на рынок Дубая стал заметным трендом с 2022 года, поскольку эмират предлагает благоприятную налоговую среду, развитую инфраструктуру и мультикультурный потребительский рынок. Мы наблюдаем динамично растущий интерес к рынку Дубая среди российских ретейлеров. Однако рынок торговой недвижимости Дубая за последние несколько лет кардинально изменился, пройдя путь от "рынка арендатора" к "рынку арендодателя", - отметил Косарев. По его словам, операторы сталкиваются с растущими ставками аренды и нехваткой подходящих помещений в самых востребованных торговых центрах. Также стоит отметить, что сам процесс выхода занимает много времени. Кроме того, рынок в Дубае сейчас один их самых высококонкурентных в мире, и заходить на него имеет смысл только имея сильную бизнес-модель.