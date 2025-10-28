Названо самое "ипотечное" поколение в России

Им стали миллениалы, говорится в материалах "Яндекса"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Миллениалы интересуются ипотекой в 2025 году почти в три раза чаще, чем другие поколения. Об этом говорится в материалах "Яндекса", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Аналитики выяснили, что спрашивали россияне об ипотеке за последний год. Наибольший интерес к ипотеке проявляют пользователи 25-34 лет - частотность их запросов оказалась в 2,7 раза выше, чем в среднем по другим возрастным группам. Среди россиян в возрасте 35-44 лет внимание к ипотеке также высоко: их количество запросов более чем в два раза превышает средний показатель", - следует из данных темы "Финансы" поиска "Яндекса".

По данным аналитиков, наименьший интерес к ипотеке отмечается у аудитории до 18 лет: она обращается к этой теме почти в пять раз реже остальных поколений.

Среди запросов об ипотеке лидируют льготные программы - их доля составляет 34% от всех поисковых обращений, а также информация о механизмах оформления жилищных кредитов - 17% запросов. На втором месте - запросы о жизненных ситуациях, связанных с ипотекой (перераспределение обязанностей по выплатам в период декрета, раздел ипотеки с использованием маткапитала при разводе и тому подобное) - 15%. Столько же поисковых обращений - 15% - касается сравнения и расчета ставок и процентов. Еще 9% всех ипотечных поисковых запросов приходится на информацию о банках и их предложениях.

Льготная ипотека актуальна для всех возрастных групп, но больше всего поисковых запросов на нее отмечено среди россиян 25-44 лет - почти 40%. Меньше всего эта тема интересует пользователей до 18 лет - 28% запросов. Несовершеннолетние чаще используют обобщенные формулировки в поиске - таких запросов у них в 2,5 раза больше, чем у остальных возрастных категорий. По мнению аналитиков, юная аудитория ищет базовые определения для знакомства с финансовыми темами.