Названы города с самыми большими скидками на готовое жилье

Ими стали Краснодар, Челябинск и Нижний Новгород

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Самые большие скидки на вторичную недвижимость в России в третьем квартале 2025 года зафиксированы в Краснодаре, Челябинске и Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС коммерческий директор сервиса "Яндекс недвижимость" Евгений Белокуров.

"В топ-5 миллионников по размеру средней скидки в третьем квартале вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%), а также Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 5,2%)", - отмечается в сообщении.

По данным сервиса, с начала 2025 года скидки на вторичном рынке жилья в городах-миллионниках постепенно увеличиваются. В первом квартале средний дисконт в объявлении составлял 4,6%, во втором квартале - вырос до 5%, а по итогам третьего квартала достиг 5,1%.