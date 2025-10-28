Хуснуллин обеспокоен низкой долей рыночной ипотеки в России

Вице-премьер сообщил, что минимальный показатель по 2025 году составил 18%

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доля рыночной ипотеки в России все еще остается низкой, минимальный показатель по 2025 году составил 18%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на мероприятии "100 проектов России. Строительство".

"Конечно, на жилье влияет ипотека. Это ключевой фактор. <…> У нас в этом году доля рыночной ипотеки в начале года составила 18%, чего не было никогда с момента запуска ипотеки в нашей стране. Это очень мало. Конечно, при такой ситуации развивать жилье непросто. Мы входим в напряженную ситуацию, как этот темп поддержать", - сказал он.

На прошлой неделе Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 16,5%. После снижения ставки ЦБ РФ обычно следует уменьшение рыночных ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью кредитования.

Не допустить снижения

Хуснуллин не исключил, что в России может произойти снижение ввода жилья, если не поддерживать тренд на строительство. "В этом году мы тоже сдадим более 100 млн кв. м, но если мы не будем этот тренд поддерживать и закладывать успех на следующие три-пять лет, то, конечно, произойдет провал. Сегодня у нас задача - найти те механизмы, чтобы тренд по строительству жилья поддерживался", - сказал вице-премьер.

Он напомнил о планах обновить жилье в России на треть к 2030 году. "В течение пяти-шести лет, с учетом уже тех заделов, которые мы создали в предыдущие два-три года, мы хотим обновить жилье в РФ на треть. То есть в стране треть жилья должно стать новым. Мы за шесть лет реализации нацпроекта должны построить 663 млн кв. м жилья", - сказал он.