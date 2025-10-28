Документ о распространении дальневосточной ипотеки на вторичку вскоре примут

Принятие постановления ожидается в течение двух недель

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство примет постановление о распространении дальневосточной ипотеки на вторичный рынок жилья на тех условиях, что и на новостройки, в течение двух недель. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Я думаю, что условия будут такими же [как и при приобретении жилья по программе "Дальневосточная ипотека" в новостройках]. Буквально в ближайшие, я думаю, неделю-две этот документ будет доработан. <…> Я думаю, что ее буквально в ближайшее время Минфин уже запустит в работу", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что ключевым является вопрос определения населенных пунктов, где не строится новое жилье с тем, чтобы предоставить жителям этих территорий, в первую очередь молодым семьям, улучшить свои жилищные условия.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать исполнение президентского поручения распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье там, где нет новостроек.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023 года. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.