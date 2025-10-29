На севере Москвы выставили на торги помещение площадью свыше 400 кв. м

Принять участие в открытом аукционе могут физические и юридические лица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Москва выставила на торги помещение площадью более 400 кв. м в Беговом районе. Предприниматели смогут открыть в нем медучреждение, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Объект находится на первом этаже жилого дома по адресу: Ленинградский проспект, дом 18. Здесь можно организовать, например, косметологические кабинеты, медицинский центр, стоматологию или другое специализированное медучреждение. Заявочная кампания завершится 6 ноября, а торги и подведение итогов пройдут 18 ноября", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

В пресс-службе добавили, что площадь помещения составляет 414 кв. м. Оно подключено к основным инженерным коммуникациям. Принять участие в открытом аукционе могут физические и юридические лица, для этого необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке "Росэлторг".