Хуснуллин: объем ввода нежилой недвижимости в РФ вырос на 14,4% с начала года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 25 млн кв. м нежилой недвижимости ввели в эксплуатацию в России за девять месяцев 2025 года - это на 14,4% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"За девять месяцев 2025 года в России введено в эксплуатацию 25,8 млн кв. м площади нежилых зданий. Этот показатель на 14,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года", - сказал Хуснуллин. По его словам, это результат планомерной работы по созданию условий для деловой активности и реализации инвестпроектов в регионах.

Вице-премьер добавил, что по итогам девяти месяцев 2025 года положительная динамика наблюдается в большинстве сегментов. Наибольший рост продемонстрировал ввод административных (+80,5%), коммерческих (+31%) и других зданий (+27,7%). Также выросли показатели по сельскохозяйственным (+9,5%) и промышленным зданиям (+2,3%). В структуре ввода лидируют коммерческие объекты (7,99 млн кв. м, 31%) и другие здания (6 млн кв. м, 23,3%).

Говоря о региональном распределении, Хуснуллин отметил, что лидерами по вводу среди федеральных округов остаются Центральный - 9,4 млн кв. м (36,4% общего ввода), Приволжский - 4,6 млн кв. м (17,8%) и Северо-Западный - 2,7 млн кв. м (10,5%). При этом положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом 2024 года демонстрируют все федеральные округа. Наиболее значительно прибавили Уральский (+35,7%), Дальневосточный (+32,3%) и Сибирский (+19,3%).

"За первые девять месяцев 2025 года наблюдается динамичный рост показателей ввода нежилых зданий во всех регионах страны. Среди субъектов РФ лучшие результаты по общему вводу нежилых зданий продемонстрировали Московская область - 3,4 млн кв. м, Москва - 2,6 млн кв. м, Санкт-Петербург - 1,1 млн кв. м. Суммарно 10 регионами - лидерами по общему вводу нежилых зданий за девять месяцев 2025 года введено 12,5 млн кв. м, или 48,7% от общего ввода по России", - отметил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин. По его словам, по итогам девяти месяцев 2025 года ввод топ-10 регионов составил 11,99 млн кв. м, или 53,3% от общего ввода. Увеличение происходит не только за счет регионов-лидеров.