Россияне оформили около 140 тыс. кредитов по дальневосточной и арктической ипотеке

Росреестр планирует включить в программу новые категории граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 140 тыс. льготных кредитов по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" оформили жители этих регионов с начала 2025 года, количество таких ипотек за аналогичный период 2024 года составляло 111 тыс. Об этом говорится в сообщении Росреестра со ссылкой на заместителя руководителя Людмилу Лилину.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с декабря 2019 года, "Арктическая ипотека" - с декабря 2023 года. С 2025 года программа объединена под названием "Дальневосточная и арктическая ипотека".

"По данным на 24 октября, жители регионов Дальнего Востока оформили чуть более 125 тыс. ипотек (в июле 2025 года их было чуть менее 120 тыс.). Еще около 14,5 тыс. ипотек (в июле - 13 тыс.) было зарегистрировано в регионах российской Арктики. Всего же по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" - около 140 тыс. ипотечных кредитов, за аналогичный период 2024 года было их было 111 тыс." - отметила Лилина.

По ее словам, в программу планируется включить новые категории граждан. "Во время проведения Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для многодетных семей независимо от возраста родителей", - напомнила Лилина.

Среди регионов Дальнего Востока, в которых доступна льготная ипотека, по количеству оформленных ипотек лидируют Республика Саха (Якутия) - 30,7 тыс. кредитов, Приморский край - 26,1 тыс. и Республика Бурятия - 18,4 тыс. Чаще всего такие сделки оформляли в Красноярском крае - 5,9 тыс. ипотек, Архангельской области и Ненецком автономном округе - по 5,5 тыс. сделок соответственно, а также в Ямало-Ненецком автономном округе - 1,6 тыс. ипотек.