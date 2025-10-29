В Подмосковье средняя стоимость аренды элитных домов достигла 1,8 млн рублей в месяц

Объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды Московского региона сократился на 14% за третий квартал 2025 года и на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость арендованного загородного дома на элитном рынке Московского региона за год выросла на 26%, до 1,8 млн рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

"По итогам III квартала 2025 года средняя стоимость месячного бюджета арендованного дома на элитном рынке аренды Московского региона увеличилась на 26% за год, достигнув 1,8 млн руб.", - говорится в материалах.

Отмечается, что объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды Московского региона (от 400 тыс. рублей в месяц) сократился на 14% за третий квартал 2025 года и на 10% - по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным аналитиков, самые дорогие коттеджи для аренды экспонируются на Минском направлении, где средняя стоимость составляет 2,5 млн рублей в месяц (+26% за квартал), а средняя площадь - 1 035 кв. м (+34% за квартал). На втором месте - Рублево-Успенское шоссе с арендной платой 1,5 млн рублей в месяц (без изменений) и средней площадью 840 кв. м (+3% за квартал). Замыкает тройку Новорижское шоссе, где средняя стоимость аренды составила 1,3 млн рублей в месяц (-5% за квартал), а средняя площадь - 585 кв. м (-15% за квартал).