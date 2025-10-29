Sminex вложит 10 млрд руб. в фасады квартала на Фрунзенской набережной в Москве

Инфраструктура будет включать в себя фитнес с бассейном, клубную гостиную, спортивные площадки и детские пространства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Девелоперская компания Sminex вложит 10 млрд руб. в оформление фасадов квартала на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Sminex приступил к оформлению фасадов в квартале "Фрунзенская набережная". Инвестиции составят 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Архитектурный облик домов определяют стили неоклассика, авангард, а также современный. Со стороны Москвы-реки расположен дом с колоннами. Девелопер вписал его в монументальную застройку набережной, рассказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина. Поиск и согласование облицовочных материалов заняли 2,5 года.

"Мы детально прорабатываем фасадные решения и материалы еще на этапе концепции дома. Например, для зданий в современном стиле, расположенных в глубине квартала, выбраны полукруглые террасы с ограждениями из стеклянных декоративных элементов по индивидуальному заказу", - добавила Левшина.

На территории квартала 4,4 га планируется возвести 11 домов. Инфраструктура будет включать в себя фитнес с бассейном, клубную гостиную, спортивные площадки и детские пространства. Особенность квартала - свой парк на 3,1 га.