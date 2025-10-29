Эксперты предупредили о негативном эффекте закрытия аэропорта для рынка жилья Финляндии

Снижение туристического потока и инвестиций может привести к некоторой коррекции стоимости недвижимости, отметил владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Закрытие аэропорта города Лаппеенранта на юге Финляндии может иметь негативный эффект для туриндустрии и местного рынка недвижимости. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта с 30 октября и до конца суток 31 декабря прекратит работу. Это еще больше ограничит турпоток и логистику российских собственников недвижимости.

По словам президента AREA Евгения Скоморовского, ранее россияне обеспечивали стабильный спрос на недвижимость, а также поддерживали финскую индустрию гостеприимства и торговлю. "Ограничения, установленные в результате политики в отношении России, имеют долгосрочный негативный эффект для экономики наших соседей в целом, но особенно заметны в приграничных районах. Наглядным примером стало закрытие магазинов в этих районах и даже прекращение деятельности аэропорта, ранее входившего в топ-5 по пассажирскому потоку в Финляндии", - объяснил эксперт ТАСС.

Снижение туристического потока и инвестиций может привести к некоторой коррекции стоимости недвижимости, добавил в беседе с ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин. В первую очередь, это коснется традиционных излюбленных мест россиян.

"Финляндия и раньше не попадала в зону наших интересов, я имею в виду массовый спрос со стороны россиян на покупку недвижимости. Но, конечно, это не значит, что недвижимость там ими не приобреталась, [но] то, что с точки зрения России "не массовое явление", для Финляндии - серьезные инвестиции. Думаю, что тут сценарий будет таким же, как и в других странах Европы, а мы там видим падение рынка недвижимости или стагнацию, снижение туропотока", - сказал ТАСС владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

Он отметил, что говорить о "потерях" следует в пропорциях от того спроса, который наблюдался у россиян. "Если среди покупателей недвижимости в общем объеме наших было 3-5%, то настолько падение и случится - не больше, но и не меньше", - добавил Садыгов.

Россияне в Финляндии

По словам основателя агентства недвижимости "Невский простор" Александра Гиновкера, у россиян в Финляндии осталось не так много недвижимости - счет идет на тысячи объектов, не на десятки тысяч. "Большинство владельцев стараются продать активы, но сделать это крайне трудно: покупателей немного, а сделки с участием россиян проходят с бюрократическими задержками и повышенным вниманием со стороны банков", - рассказал собеседник агентства.

Тем не менее полностью "сбросить" активы удается не всем. "Те, кто купил жилье давно и не зависит от аренды, чаще просто продолжают владеть объектом, оплачивая налоги и коммунальные платежи через доверенных лиц или иностранные счета. Это не очень просто, но юридически возможно", - добавил эксперт.