Ввод жилья в России за III квартал 2025 года снизился почти на 12%

Отмечается, что в январе - сентябре построено более 76,5 млн кв. м жилья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 24,4 млн кв. м многоквартирных домов введено в эксплуатацию на территории РФ за третий квартал 2025 года, что на 11,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росстата.

Отмечается, что в январе - сентябре 2025 года построено более 76,5 млн кв. м жилья, что на 5,6% меньше по сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года. За указанный период построено 7,8 тыс. многоквартирных домов. Населением возведено 376,9 тыс. жилых домов. Всего построено 851,2 тыс. новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками частных домах составила 52,3 млн кв. м, или 68,3% от общего объема жилья, введенного за первые девять месяцев текущего года.

В сентябре 2025 года возведено 1,2 тыс. многоквартирных домов, населением построено 38,9 тыс. жилых домов. Всего в первый месяц осени построено 115,7 тыс. новых квартир.