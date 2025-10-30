В Москве средняя цена "квадрата" в новостройках бизнес-класса выросла на 15% за год

По объему предложения лидирует Южный АО с долей 20%, сообщили в Kalinka Ecosystem

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках бизнес-класса увеличилась за год на 15%. Об этом говорится в материалах агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem, которые есть в распоряжении ТАСС.

"По итогам 3-го квартала 2025 года средневзвешенная цена предложения на рынке бизнес-класса Москвы достигла рекордного показателя. За год средневзвешенная стоимость предложения в бизнес-классе увеличилась на 15%, до 619 тыс. рублей/кв. м", - отмечается в материалах.

Средний бюджет объекта за год вырос на 13%, до 38,5 млн рублей. Самый дорогой округ Москвы в сегменте бизнес-класса - Центральный административный округ (ЦАО), где средневзвешенная стоимость "квадрата" увеличилась за год на 29%, до 750 тыс. рублей. На втором месте расположился Западный АО, где квадратный метр в среднем стоит 686 тыс. рублей. (+16% за год), на третьем - Северный АО с ценой 645 тыс. рублей/кв. м и 10-процентным ростом за год. Аналитики объясняют динамику цен в данном сегменте влиянием текущего баланса предложения, массовым стартом продаж проектов в 2024 году и первой половине 2025-го.

По объему предложения лидирует Южный АО с долей 20%, на втором месте - Северо-Западный АО с долей 19%, на третьем - Западный АО с долей 15%. Большая часть экспозиции - 61% - продается без отделки, что на 3 процентных пункта (п.п.) ниже показателя июля - сентября прошлого года. Доля квартир с предчистовой отделкой составляет 30% (+4 п.п. за год), с отделкой - 9% от общего числа (-1 п.п. за год).

Средняя площадь предлагаемых квартир бизнес-класса уменьшилась за год на 3% и составила 62,5 кв. м. Средняя площадь апартаментов выросла на 0,6% за год, до 54,3 кв. м.