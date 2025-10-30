На северо-востоке Москвы три помещения выставили на торги

Прием заявок на участие в торгах завершится 12 ноября, аукционы пройдут 21 ноября на электронной площадке "Росэлторг"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Москва выставила на торги три помещения в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Тем, кто рассматривает открытие бизнеса на северо-востоке Москвы, стоит обратить внимание на три помещения свободного назначения в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное. Их площадь варьируется от 188,3 до 246,5 кв. м. Все объекты имеют отдельный вход и расположены недалеко от местных зон отдыха", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

В пресс-службе отметили, что объекты расположены по адресам: Белозерская улица, 17Г, Угличская улица, 6, улица Пестеля, 6Б. Одно из них находится в подвале, два других - на первых этажах. Помещения подключены к основным инженерным коммуникациям, однако в самом крупном требуется новое технологическое присоединение к электросети.

