За одно помещение на столичных аукционах в среднем борются семь предпринимателей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Семь предпринимателей в среднем претендуют на объект недвижимости на городских торгах в Москве. Всего за девять месяцев на аукционах реализовано почти 1 тыс. помещений, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"За девять месяцев этого года город реализовал на аукционах 985 нежилых помещений общей площадью 182,7 тыс. кв. м. Недвижимость в Москве является привлекательным активом, а городские торги - надежным и простым способом приобрести интересный объект для бизнеса. Это подтверждает высокая конкуренция среди участников торгов: в среднем за один лот на аукционе борются семь предпринимателей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

Заммэра уточнила, что наибольшей популярностью в указанный период пользовались объекты в Восточном административном округе: там реализовали 150 помещений. В Центральном округе реализовано 140 объектов, в Западном - 136, в Северном - 126, в Северо-Восточном - 106. Большинство из них имеет свободное назначение и подходит для организации или развития практически любых видов бизнеса.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что чаще всего предпринимателей интересуют помещения на первых этажах. За январь-сентябрь 2025 года было реализовано 576 таких лотов - 58% от общего числа. "Спросом также пользуются помещения в подвалах: 226 объектов уже нашли своих владельцев. Еще 64 ушедших с торгов помещения занимают сразу несколько этажей", - цитирует пресс-служба Пуртова.