Нормативную базу для системы госучета жилфонда в РФ создадут до конца 2025 года

Подзаконные акты должны быть приняты до 28 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Нормативную базу для запуска системы госучета жилищного фонда сформируют до конца ноября 2025 года, сообщила в ходе совещания в Совете Федерации замдиректора департамента стратегических проектов Министерства строительства и ЖКХ РФ Анна Огурцова.

"У нас выпускается три приказа министерства, перерабатывается электронная форма паспорта многоквартирного дома. Также планируется внесение изменений в приказ Минстроя РФ, который конкретизирует состав и сроки информации, которые будут поставляться в ГИС ЖКХ. Подзаконные акты должны быть приняты до 28 ноября этого года. Таким образом, у нас будет сформирована вся нормативная база для запуска системы госучета жилищного фонда", - рассказала Огурцова.

Также, по ее словам, будут приняты два постановления правительства РФ, одно из них о государственном учете жилищного фонда, второе касается наделения органов государственного жилищного надзора функцией контроля за поставкой дополнительной информации в ГИС ЖКХ.

"Бюро технической инвентаризации домов сохранились в той или иной форме в 39 регионах, остальным субъектам придется искать альтернативные варианты. <...> Мы готовы оказывать методическую и информационную поддержку", - отметила Огурцова.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.