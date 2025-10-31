Минстрой оценил ввод домов по КРТ в России как недостаточный

Для совершенствования механизма готовится ряд мер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Объем ввода многоквартирных домов (МКД) за пять лет действия механизма комплексного развития территорий (КРТ) является недостаточным. Такое мнение высказала в ходе III Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий директор департамента КРТ Минстроя РФ Мария Синичич.

"Объем ввода жилья за пять лет действия механизма КРТ, который мы отслеживаем, составляет 2,8 млн кв. м многоквартирных домов (МКД). Этого недостаточно. Объем, который заявлен в рамках разрешений на строительство, это 16 млн кв. м", - сказала она.

По словам Синичич, для совершенствования механизма КРТ готовится ряд мер, которые Минстрой дополнительно прорабатывает с организациями и органами власти - например, уточняющие изменения в налоговое законодательство в части КРТ, снятие ограничения в применении механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в рамках КРТ и иные законодательные инициативы.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает возможность сноса неаварийных многоквартирных домов региональным властям.